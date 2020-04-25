На сайте Рады появился текст отчета Временной следственной комиссии по взрывам на военных складах боеприпасов в 2014-2018 годах.

Эту ВСК депутаты создали в октябре 2019 года, сроком работы на полгода. Комиссия должна была установить причины пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклее (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы.

Главой ВСК стал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а заместителем - Сергей Рахманин, глава фракции "Голос". В составе ВСК было 12 народных депутатов.

За все время работы ВСК провела только три заседания.

Первые результаты ее работы касаются взрывов на складах в Балаклее.

В частности, материалы комиссии опровергают версию СБУ и Генпрокуратуры о подрыве арсенала в Балаклее при помощи прилетевшего с территории России беспилотника о которой говорил бывший генпрокурор Юрий Луценко, его зам Анатолий Матиос и руководство СБУ.

"На заседании Комиссии 17 января 2020 года был выслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н.С.Бокариуса профессор Клюев А. М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в городе Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия", – говорится в тексте документа.

Эксперт сообщил комиссии, что факт подрыва был очевиден с первых дней расследования и продемонстрировал ряд фотодоказательств. В частности, на территории арсенала, где произошли первые взрывы, после ликвидации пожара было до десятка воронок, что могло свидетельствовать о том, что там были зарыты взрывчатые вещества.

Однако, проведение экспертизы забрали у харьковских специалистов и передали в Киев. Тогда же СБУ стала разрабатывать версию о российском беспилотнике, отбросив другие версии.

При этом ВСК установила, что материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов, так как в момент взрывов никаких беспилотников над территорией арсенала не было зафиксировано.

"В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ", - говорится в выводе комиссии.

Глава ВСК Давид Арахамия предложил продлить работу комиссии еще на полгода.



Напомним, 23 марта 2017 года на складах боеприпасов в Балаклее произошел пожар., которые уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов. В результате взрыва восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.