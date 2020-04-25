В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани. Ограничения действуют с 13:00 25 апреля и до 6:00 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По решению внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, город Олешки, а также села Левые Солонцы Ошковского района и Малые Копани Голопристанского района закрывают на карантин.

В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни, указывается в сообщении.

На время действия ограничений в городе Олешки установлены 5 карантинных блокпостов, в селах - по два. По состоянию на утро 25 апреля в Херсонской области подтверждены 79 случаев Covid-19.

Всего в Украине число зараженных коронавирусом 25 апреля выросло до 8125 человек.

В мире коронавирусом заражены более 2,7 миллионов человек, почти 200 тысяч скончались.