На территории аннексированного украинского Крыма закрыли клиническую больницу в Симферополе из-за того, что коронавирус там подхватили врачи.

Об этом рассказала так называемый "руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская", передает "Интерфакс".

"Вчера приняли решение о помещении клинической симферопольской больницы в обсерватор - это 28 пациентов и 87 медработников. Это значительное количество лиц, которые не смогут сегодня оказывать медицинскую помощь, больница закрыта на прием пациентов", - сказала она.

Уточняется, что коронавирус был обнаружен у двух врачей этой больницы. В зоне риска оказались еще два медицинских учреждения: больница в Красногвардейском районе, где заразился лифтер, и больница в городе Саки, где положительный тест на вирус оказался у одного из пациентов.

Ранее "Страна" сообщала, что "глава" аннексированного Крыма Аксенов призвал россиян не приезжать на полуостров.

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