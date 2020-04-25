В субботу, 25 апреля, в Беларуси, где президент Александр Лукашенко принципиально не вводит тотальный карантин, прошел общенациональный республиканский субботник, на который пришли примерно четверть населения страны. Это 2,3 млн белорусов.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает "Белта".

"Сегодня жители страны активно приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек. Они работали в различных местах, занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса", - сказал он.

Сам Александр Лукашенко проводит субботник в Чернобыльской зоне, где сажает сосны в Национальном парке "Припятский".

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что введение тотального карантина является недопустимой мерой борьбы с коронавирусом, так как приведет к гибельным последствиям для экономики страны.