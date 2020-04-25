39-летний житель Тернополя, который 14 апреля вернулся с Польши, покончил с собой во время обсервации в городской больнице № 3. Врачи сообщают, что у мужчины не было симптомов коронавируса, он получал больничную еду, был женат и воспитывал четверых детей.

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Как отмечается, на протяжении почти двух лет мужчина почти все время жил за границей. 20 апреля он попал на обсервацию в городскую больницу №3. "Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие", - отмечено в сообщении.

Мужчина был женат, воспитывал четырех детей. "Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.

В больнице также рассказали, что вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери и вызвали полицию. "Причину самоубийства установит следствие", - отмечено в сообщении.

Как сообщала "Страна", на утро 25 апреля число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек. Всего 25 апреля в Тернопольской области 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, 8 – летальных и 55 людей выздоровели, среди которых мэр Монастыриска в Тернопольской области.