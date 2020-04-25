Глава министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что аудит медицинской системы Украины показывает "очень тревожные сигналы".

Об этом он сообщил во время брифинга, который опубликован на странице Минздрава в Facebook.

"В ходе аудита медсистемы Украины появились очень тревожные сигналы второго этапа медицинской реформы, который стартовал с апреля", - сказал он.

В частности, утверждает Степанов, медицинские учреждения планируют ряд сокращений сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

"Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы... Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск", - подчеркнул он.

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Напомним, в Украине резко возросла численность выздоровевших пациентов от коронавирусной инфекции - 181 пациент за сутки, в том числе 19 детей. Для сравнения, сутками ранее вылечились 96 человек, то есть в два раза меньше.

Как сообщала "Страна", коронавирус в Украине перешагнул очередной психологический барьер - скончались 201 человек.