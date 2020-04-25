Министр юстиции Украины Денис Малюська, который поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу. Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый <...>. У кого-то в банде [состоял], кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - рассказал Малюська.

По его словам, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует, подчеркнул министр.

"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", - добавил глава Министерства юстиции.

Таймкод видео с цитатой Малюськи об интеллигентных "пожизненниках" - 30:49

Как сообщала "Страна", Министерство юстиции переходит к активной фазе тюремной реформы в Украине. Финансировать ее реализацию власти планируют с помощью введения платных VIP-камер для заключенных.

Напомним, что недавно министерство юстиции ввело ряд экстренных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в местах заключения.