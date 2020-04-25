Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил о смерти медиаменеджера и главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой. Об этом он написал у себя в Instagram.

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио", - говорится в сообщении.

В связи с этим Пригожин высказал свои соболезнования родным и близким Ларионовой.

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