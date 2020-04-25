Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменении регламента для принятия "антиколомойского" закона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля.

Согласно документу, в случае подачи к законопроекту, который готовится ко второму чтению предложений, поправок в количестве, в 5 раз или более превышающем количество статей законопроекта, но не менее 500 предложений (поправок), такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура предусматривает, что каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более 5 предложений (поправок), не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, каждый внефракционный депутат - 1 предложение.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщала "Страна", так называемый "антиколомойский" законопроект о невозврате национализированного Приватбанка бывшим владельцам побил все рекорды: противники законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок, фактически заблокировав его принятие в Раде. Именно для этого потребовалось принять закон об изменениях в регламент, который позволит голосовать за "антиколомойский закон", не рассматривая все поправки поэтапно.

Напомним, 30 марта Рада поддержала "антиколомойский" законопроект №2571-д в первом чтении относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу. Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.