Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов в фильме Наили Аксер-заде "Опасный вирус.Экономика" заявил, что компания сможет комфортно работать на территории России при цене нефти в 9-11 долларов за баррель. Об этом сообщает "ТАСС".

"Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при цене $9, и $11. То есть режим налоговый, который сегодня есть на территории нашей страны, он защищает инвесторов, особенно в углеводороды, от низкой цены, мы будем конкурентны при самых низких ценах", - сказал он.

Также он уточнил, что рынок нефти сбалансирован в течении 2020-первой половины 2021 года. Достичь этого удалось благодаря договоренности между странами.

"Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились США к решению этой проблемы, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован. Он будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина закупила несколько танкеров нефти после обвала цен.

Также мы сообщали, что цена нефти Brent упала ниже минимума 1999 года.