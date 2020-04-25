В Киеве за сутки зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, что значительно меньше, чем накануне, когда было 63 новых случая. Четверо больных — медицинские работники.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - написал Кличко.

Сообщается, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, и одна девушка до 17 лет. Также 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое юношей в возрасте до 17 лет. Трех пациентов госпитализировали, другие лечатся на самоизоляции.

Кличко отметил, что за сутки выздоровели семь киевлян. Всего излечились 60 человек.

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни Covid-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.

Напомним, один день лечения человека от коронавируса, по словам Кличко, может обходиться до 15 тысяч гривен.