Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль заявил, что остановить коронавирус можно либо при помощи эффективной вакцины, либо же при наличии массового иммунитета. Слова чиновника приводит "Комсомольская правда".

"Ни того, ни другого пока нигде нет. Все остальные меры, которые принимаются сегодня в мире - это временные решения. В том числе и наша шведская стратегия. Цель у этих мер одна: замедлить распространение вируса, избежать взрывного роста заболеваний, иначе система здравоохранения не справится с нагрузкой. Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже", - сказал он.

При этом Тегнелль уточнил, что Швеция не стала закрывать общество, поскольку не видят в этом смысла.

"Мы не стали закрывать общество. Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками", - подчеркнул он.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для попрания отдельных прав человека или подавления свободного распространения информации. Его заявление касается прежде всего авторитарных государств.

Ранее "Страна" писала, что генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Дональда Трампа в адрес этой организации.