В Украине после окончания действия карантина по недопущению распространения коронавируса в стране должны остаться стандарты социального поведения, как и во время эпидемии. Это масочный режим, дезинфекция, социальное дистанцирование и онлайн-покупки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль а своем канале в Telegram.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он.

Так, премьер-министр настаивает, что даже после послабления и окончания карантина гражданам стоит продолжать избегать больших собраний и обеспечивать дистанцию не менее 1,5 метра. Стандарт проведения дезинфекций в публичных пространствах и размещения дозаторов с дезинфицирующими средствами на видных местах также должен сохраниться.

Кроме того, следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты - защитные маски и перчатки, считает Шмыгаль.

Также должен быть закреплен переход к "touchless economy" (бесконтактная экономика, - с англ.) - распространение онлайн-продаж и безналичных платежей, бесконтактная доставка, специальное обслуживание в супермаркетах и заведениях общественного питания.

Как сообщала "Страна", правительство разработало план поэтапного выхода страны из общенационального карантина. Он рассчитан на пять шагов и начнется с 12 мая при условии заполнения больниц пациентами с Covid-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней. Последний будет сделан, когда случаи заражения коронавирусом практически сойдут на нет.