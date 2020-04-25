Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что возможная отсрочка президентских выборов на два года является "единственным безопасным вариантом", учитывая эпидемию коронавируса. Об этом сообщает AFP.

"Одним из вариантов было бы отложить весь этот вопрос на два года и действительно заняться эпидемией. Я думаю, что это лучший вариант, и я рекомендую его", - сказал он.

Уточняется, что согласно прогнозу аналитиков, действующий президент Польши Анджей Дуда может выиграть выборы сейчас, однако эта возможность за ним сохраняется и в будущем. Сам политик намерен баллотироваться вновь.

Ранее "Страна" писала, что в Польше, несмотря на эпидемию, решили не отменять запланированные на 10 мая выборы президента и провести голосование по почте.

Мы также сообщали, что поляки готовят экстренные льготы для украинцев, ставших нелегалами из-за коронавируса.