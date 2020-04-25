В плане поэтапного выхода из карантина, предложенном Кабинетом министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, планируется дважды открыть спортивные залы и фитнесс-клубы.

Об этом свидетельствует инфорграфика плана.

Так, на продленном в Украине карантине до 11 мая спортивные учреждения первый раз откроют на втором этапе выхода из карантина, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно снижаться.

На этом этапе также возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют кинотеатры под открытым небом, спортзалы, отели, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей.

На 4 этапе также говорится об "открытии спортивных залов и фитнес-центров", когда на протяжении 10 дней подряд количество новых случаев будет меньше, чем 5 на область. При таком условии полностью заработает общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, культурные и образовательные учреждения, а также плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Как сообщала "Страна", Кабмин также определил, когда в Украине снимут все ограничения после карантина.

Между тем салоны красоты и рестораны столицы уже работают "втемную" на карантине.