В поминальные дни общественную безопасность будут обеспечивать более 22 тысяч полицейских и военных Национальной гвардии Украины.

"Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, согласно постановлению Минздрава, органам исполнительной власти поручено закрыть для посещения кладбища, кроме случаев совершения захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Подробно о поминальных днях в Украине на карантине читайте в нашем материале: Можно ли украинцам идти на кладбище в это воскресенье.

Напомним, в Днепропетровской области закроют входы на все кладбища. Также их будут патрулировать почти три тысячи правоохранителей. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области на поминальные дни закроют все кладбища из-за коронавируса.