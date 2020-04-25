В субботу 25 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко проводит республиканский субботник и находится в Чернобыльской зоне, где собирается сажать сосны в Национальном парке "Припятский".

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Президент работает на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района. "В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", 24 апреля в Беларуси обнаружили 751 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число заболевших на утро 25 апреля - 8 773 человека. 63 пациента - скончались, выздоровели —1120 человек.

При этом президент Лукашенко рассказал, как врачи запугивают президентов коронавирусом.