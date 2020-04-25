Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что в Подольске количество зараженных коронавирусом превысило количество больных в Одессе. Об этом он написал у себя в Facebook.

"По состоянию на 9:30 25 апреля крупнейшие вспышки зафиксированы в: Подольске - 56 случаев (35 госпитализированы). Среди заболевших - 10 медработников; Одессе - 52 случая (30 госпитализированы); Беляевском районе - 26 случаев (20 - госпитализированы)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в Одесской области подтверждены 183 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в доме престарелых в Одессе пять человек заболели коронавирусом. Есть подозрения, что вспышка произошла из-за несоблюдения сотрудниками дома престарелых санитарно-противоэпидемических норм.

Также "Страна" писала, что в Одессе зафиксировали первую смерть от коронавируса - умер 56-летний мужчина. Отмечается, что 56-летний житель Одессы умер в минувшие сутки в результате осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.