После окончания пандемии Covid-19 пассажирские полеты станут менее комфортными и будут занимать больше времени. Помимо социального дистанцирования в аэропортах и обязательного ношения медицинских масок в самолетах, авиакомпаний обяжут принять строгие санитарные меры.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главные пункты воздушного транспорта ФРГ.

Пассажиров просят настроится на новые правила заблаговременно. Вот главные правила перелетов, которые европейские авиакомпании введут в ближайшее время:

обязательное ношение защитных масок во время всего полета. Пассажирам придется непрерывно оставаться в маске несколько часов, что сделает полет менее комфортным.

соблюдение физической дистанции в аэропортах: в очередях перед стойками регистрации, в зоне досмотра багажа, перед паспортным контролем, в зонах ожидания вылета ("накопителях") и выдачи багажа. Для этого потребуется установить больше стоек регистрации и перепланировать имеющиеся пространства

Пассажиров будут пускать в различные зоны и на посадку небольшими группами. Один из пунктов предусматривает увеличение числа автобусов, доставляющих пассажиров одного рейса к самолету. Все это потребует большого количества персонала.

возможен выборочный контроль температуры у вылетающих пассажиров.

цены на авиаперелеты могут вырасти;

общее время воздушного путешествия возрастет, потому что все процессы в аэропортах замедляться и придется приезжать туда в аэропорты с большим запасом времени, чем раньше.

Власти ФРГ будут стремиться к принятию по меньшей мере единых правил для всего ЕС. Пока что универсальные правила только разрабатываются.

К тому же, остается неизвестной дата, когда самолеты вновь начнут регулярно летать по Европе. Так, Испания объявила, что в 2020 году не будет принимать иностранных туристов.

Ryanair отменит все перелеты минимум на 3 месяца из-за коронавируса.

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline начала брать анализ крови у пассажиров перед полетом.