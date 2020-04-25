На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой в 5,0 баллов, а его толчки ощутили в Одессе и Измаиле. Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Так, толчки были зафиксированы в 1:04 по местному времени в уезде Вранча. Очаг стихии находился на глубине 23 км. Информации о жертвах инцидента пока нет.

Землетрясение ощутили в Молдавии, Одессе, Измаиле и области. Сильнее всего колебания ощущались в Буджаке, а именно – в многоэтажных домах.

Напомним, в субботу, 25 апреля, мощные землетрясения были зафиксированы у берегов Папуа-Новой Гвинеи и на территории Киргизии.

До этого "Страна" писала, что 29 марта в Канаде, в провинции Квебек произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали недалеко от Монреаля в провинции Квебек.

Ранее мы сообщали, что Греции в ночь на субботу, 21 марта, произошло два землетрясения. Магнитуда землетрясений была 4,3 и 5,6 балла.