В Украине резко возросла численность выздоровевших пациентов от коронавирусной инфекции - 181 пациент за сутки, в том числе 19 детей. Для сравнения, сутками ранее вылечились 96 человек, то есть в два раза меньше.

Всего от Covid-19 на утро 25 апреля вылечились 782 инфицированных людей из 8125 инфицированных человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

"За прошлые сутки коронавирусом в Украине заболело 478 людей. Из них - 42 ребенка и 116 медработников. Было госпитализировано 138 человек, зафиксировано 8 летальных случаев. При этом 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это рекорд, за который хочется поблагодарить медиков. Всего за все время пандемии в Украине выздоровели 782 человека, а скончались 201", - отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Статистика по коронавирусу в Украине. Таймкод 0:30

Как сообщала "Страна", коронавирус в Украине перешагнул очередной психологический барьер - скончались 201 человек.

Во всем мире коронавирусом заражены более 2,7 миллионов человек, почти 200 тысяч скончались.