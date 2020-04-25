Генеральный секретарь Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что из необходимых двух миллиардов долларов, необходимых для борьбы с коронавирусом, организации за месяц удалось собрать лишь 697 миллионов.

Об этом он сообщил во время пятничной видеоконференции, передает "ТАСС".

"Гуманитарной системе [ООН] срочно требуется финансирование, чтобы бороться с вирусом и в то же время продолжать осуществлять запланированные до пандемии гуманитарные программы", - сказал он.

При этом, утверждает Дюжаррик, всего удалось собрать чуть меньше половины.

"На реализацию двухмиллиардного плана глобального гуманитарного реагирования на COVID-19 (болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа), который генеральный секретарь представил месяц назад, на данный момент собрано $697 млн", - подчеркнул он.

Напомним, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Ранее "Страна" сообщала, что и в Китае заявляли о вероятности нового мирового продовольственного кризиса из-за коронавируса.