Вчера украинский парламент отменил норму штрафных баллов для водителей. По ней в год позволялось совершить в год три "бесплатных" нарушения ПДД.

Правда, только теоретически. На практике эта система пока не работала. Но ее внезапно решили отменить.

Почему и какие проблемы это создаст для водителей уже совсем скоро - разбиралась "Страна"

Что такое штрафные баллы

Эта мера действует в Украине с 2015 года. Она предусматривает, что ежегодно каждому водителю начисляется 150 баллов. Которые расходуются, если автолюбитель совершает нарушение ПДД. И после того, как баллы заканчиваются - за следующее нарушение уже идет ответственность.

Число баллов рассчитано так, чтобы хватило на три нарушения (за каждое снимается по 50 баллов). При этом есть ряд важных условий.

Во-первых, баллы зачитываются далеко не за все инциденты на дороге. А только за те, что которые не чреваты немедленным лишением прав и не повлекли за собой аварийной ситуации.

Вот их список:

Превышение скорости (более, чем на 20 км в час, но менее, чем на 50 км в час),

Проезд на запрещающий сигнал (светофора или регулировщика),

Нарушение требований дорожных знаков и разметки,

Нарушение правил перевозки грузов и буксировки,

Нарушение правил остановки, стоянки или парковки,

Нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков и остановок,

Проезд по тротуару или пешеходной дорожке,

Нарушение правил обгона и встречного разъезда,

Нарушение правил дистанции,

Нарушение правил движения на автомагистрали,

Нарушение правил использования осветительных приборов.

Во-вторых - и это главное - балльная система включается лишь при автоматической фиксации нарушений ПДД. Которая де-юре уже разрешена. Но де-факто пока не работает.

То есть не работают и сами штрафные баллы. Зачем же тогда их отменяли?

Почему отменили?

Авторы законопроекта (им стал депутат от "Слуги народа" Владлен Неклюдов), который вчера приняла Рада, объясняют, что прощать водителям по три нарушения подряд - это слишком мягко.

В пояснительной записке к документу говорится, что в странах Евросоюза баллы работают иначе - они "накапливают" ответственность. То есть первые нарушения прощаются, но за последующие идут уже многократно усиленные санкции - повышенные штрафы или вообще лишение прав.

В Украине же наоборот - норма старого закона "создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям".

Но тогда возникает вопрос. Если депутаты ссылаются на европейские нормы, которые предусматривают штрафные баллы, то почему их просто отменяют, а не модернизируют по тому же образцу ЕС?

То есть видимо была какая-то другая мотивация.

Дело, судя по всему, в том, что с 1 мая в Киеве запускают систему видеофиксации нарушений ПДД. Уже создан операционный центр, который будет обрабатывать наблюдения и автоматически выписывать штрафы. В марте этот центр открыли глава МВД Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский.

До мая система работала в "режиме предупреждения" - то есть тестировалась. Но с 1 мая обещают уже штрафовать в автоматическом режиме. То есть - должны были заработать и штрафные баллы.

Если же законопроект Неклюдова подпишет президент - то этого послабления не будет. И штрафовать начнут уже с первого дня. Под это и отменяли никогда не работавшие штрафные баллы.

Законопроект был рекомендован комитетом по правоохранительной деятельности, которым руководит близкий к Арсену Авакову нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. То есть МВД хочет максимально быстро заставить украинцев платить в автоматическом режиме.

Как будут штрафовать в онлайн-режиме

Всего в Киеве на данный момент установлено 20 видеокамер для автофиксации ПДД:

по улице Елены Телиги, 39;

на Набережном шоссе, 4;

на перекрестке Причальной и Днепровской набережной;

по ул. Братиславской, 18;

на Чоколовском бульваре, 24;

две камеры на Северном мосту - в направлении левого и правого берегов;

на Броварском проспекте у станции метро Левобережная и на перекрестке с улицей Строителей;

Южный мост - в направлении левого и правого берега;

проспект героев Сталинграда, 25;

на проспекте Владимира Маяковского, д.56 и д.65;

на бульваре Дружбы народов, 27 и 36;

на Столичном шоссе, 58 в направлении Киева и Обухова;

еще две камеры - на перекрестке Харьковской площади с улицей Николая Бажана.

Система видеофиксации на дорогах будет работать по такой схеме:

- вначале камера будет фиксировать превышение скорости

- после этого патрульный полицейский на своем компьютере будет фиксировать нарушителя, проверяя номера его автомобиля

- после установления совпадения номера автомобиля с ее маркой, будет выписан административный протокол

- через "Укрпочту" административный протокол направляется нарушителю, его же дублируют и отправляют в электронной версии в электронный кабинет водителя.

после этого нарушитель может ознакомится с фото нарушения, узнать место и время нарушения ПДД, даже пересмотреть видео, когда его автомобиль нарушил ПДД. Если за рулем был не владелец автомобиля, то административный штраф оплачивает нарушитель.

Размеры штрафов, которые может зафиксировать камера, на сегодня таковы: