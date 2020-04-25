В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о штормовых порывах ветра до 20 м/с и снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели также предупреждают о лавинной опасности. Так, 25 апреля в результате оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в субботу в Украине будет тепло, кое-где ожидается дождь.

Также синоптики обещают, что сегодня запад и центр Украины зальет дождем, на юге будет солнечно.