По состоянию на субботу, 25 апреля, известно о смерти 201 украинца от эпидемии коронавируса Covid-19. Из них 105 мужчин и 96 женщин.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья в Facebook.

"В течение 24 апреля получено 478 сообщений о новых подтвержденных случаях. ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели от болезни 782 украинца, из которых 145 медиков.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине зафиксировано уже 8125 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 24 апреля в стране было 7 647 заболевших человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 478 человек.

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