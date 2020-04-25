Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году. Тогда как год назад урожай зерновых в Украине составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн экспортировали на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"По скорректированным прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией Covid-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

В свою очередь сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 23 апреля засеяли 7,8 млн га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами (52% от прогноза) под урожай 2020 года. Лидерами в приросте темпов посевов являются Николаевская (+314 тыс. га), Полтавская (274 тыс. га), Кировоградская (+257 тыс. га), Одесская (+247 тыс. га) и Запорожская (+218 тыс. га) области.

На данный момент уже посеяно ячменя на площади 1,073 млн га (97,5% от прогноза), гороха - на 385,35 тыс. га (97,3%), пшеницы - на 119 тыс. га (89,8%), овса - на 93,54 тыс. га (98,5%), подсолнечника - на 3,2 млн га (51,6%) и кукурузы - на 2,4 млн га (44,4%). Также было посеяно сахарной свеклы на площади 199,8 тыс. га, или 95,6% от прогноза. Кроме того, соя посеяна на площади 237 тыс. га, или 16,9% от прогноза.

Ранее в Киеве анонсировали подорожание хлеба на 15%, но никто из производителей хлеба не повышал цены из-за ситуации с коронавирусом и покупательной способностью граждан.

Однако в Минэкономики заявили, что дефицита продуктов не будет. Так как сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми товарами. По мнению министерства, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.