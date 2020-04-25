В мире выявили уже 2 790 986 случай инфицирования коронавирусом. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в мире выявили уже 2 790 986 случаев коронавируса, 195 920 пациента с Covid-19 скончались, 781 382 человек вылечились. 

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировано в таких странах:

  • США – 890 524 (умерли 195 920, выздоровели 781 382),
  • Испании – 219 764 (умерли 22 524, выздоровели 92 355),
  • Италии – 192 994 (умерли 25 969, выздоровели 60 498),
  • Франции – 159 495 (умерли 22 278, выздоровели 44 197),
  • Германии – 154 545 (умерли 5 723, выздоровели 106 800),
  • Британии – 144 635 (умерли 19 566, выздоровели 721),
  • Турции – 104 112 (умерли 2 600, выздоровели 21 737).

Как сообщала "Страна", в мире потихоньку назревает продовольственный кризис.

Специалисты ВОЗ сообщили, что из-за коронавируса в мире могут произойти вспышки кори и полиомиелита.

По состоянию на утро 25 апреля число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться