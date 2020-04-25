По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в мире выявили уже 2 790 986 случаев коронавируса, 195 920 пациента с Covid-19 скончались, 781 382 человек вылечились.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировано в таких странах:

США – 890 524 (умерли 195 920, выздоровели 781 382),

Испании – 219 764 (умерли 22 524, выздоровели 92 355),

Италии – 192 994 (умерли 25 969, выздоровели 60 498),

Франции – 159 495 (умерли 22 278, выздоровели 44 197),

Германии – 154 545 (умерли 5 723, выздоровели 106 800),

Британии – 144 635 (умерли 19 566, выздоровели 721),

Турции – 104 112 (умерли 2 600, выздоровели 21 737).

Как сообщала "Страна", в мире потихоньку назревает продовольственный кризис.

Специалисты ВОЗ сообщили, что из-за коронавируса в мире могут произойти вспышки кори и полиомиелита.

По состоянию на утро 25 апреля число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек.