В субботу, 25 апреля, мощные землетрясения были зафиксированы у берегов Папуа-Новой Гвинеи и на территории Киргизии.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США, передает "РИА Новости".

Так, по данным сейсмологов, эпицентр находился в 132 км восточнее города Пангуна на острове Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 16,3 км. Угрозы возникновения цунами не было.

Аналогичная ситуация была и в Киргизии. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 4,9 баллов утром, в 6:55 по алматинскому времени.

Эпицентр находился на глубине 15 км на расстоянии 426 км юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.

Напомним, 29 марта в Канаде, в провинции Квебек произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали недалеко от Монреаля в провинции Квебек.

Ранее "Страна" писала, что Греции в ночь на субботу, 21 марта, произошло два землетрясения. Магнитуда землетрясений была 4,3 и 5,6 балла.