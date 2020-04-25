По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине зафиксировано уже 8125 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 24 апреля в стране было 7 647 заболевших человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 478 человек.

Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, умерли 201 человека умерло (за сутки 8 человек), выздоровели 782 (плюс 181 человек).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 27 случаев;

Житомирская область - 337 случаев;

Закарпатская область - 286 случаев;

Запорожская область - 171 случай;

Ивано-Франковская область - 700 случаев;

Кировоградская область - 306 случаев;

Киев - 1159 случаев;

Киевская область - 519 случаев;

Львовская область - 317 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 169 случаев;

Ровенская область - 483 случая;

Сумская область - 94 случая;

Тернопольская область - 565 случаев;

Харьковская область - 125 случаев;

Херсонская область - 79 случаев;

Хмельницкая область - 66 случаев;

Черновицкая область - 1308 случаев;

Черкасская область - 249 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж про пять этапов снятия карантина в Украине.

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