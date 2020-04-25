Данные на утро 25 апреля. Число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 8125 человек
По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине зафиксировано уже 8125 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 24 апреля в стране было 7 647 заболевших человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 478 человек.
Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, умерли 201 человека умерло (за сутки 8 человек), выздоровели 782 (плюс 181 человек).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ровенская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж про пять этапов снятия карантина в Украине.
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