Пенсионный фонд Украины начал выплаты дополнительной тысячи гривен, однако, вместе с тем, их предупредили о возможной задержке. Об этом сообщают "Украинские новости".

Часть пенсионеров получила единоразовое пособие в тысячу гривен 24 апреля. Тем же, кто получает пенсию по почте, деньги должны будут доставить в течении пяти календарных дней со дня поступления средств.

Однако, если это этого не произойдет, деньги обещают выдать до 25 июня текущего года. Это позволит обеспечить средствами всех пенсионеров, которые имеют право на выплату.

Напомним, Кабинет Министров на заседании принял решение не учитывать так называемую "карантинную" тысячу гривен помощи при расчете субсидий.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере тысячи гривен отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за коронавируса.

Также, Кабмин принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующие средства могут выплатить уже через две недели.