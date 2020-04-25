В Соединенных Штатах умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, который сыграл в "Запретной зоне". Об этом сообщает портал TMZ.

Тело 52-летнего актера было обнаружено в его доме в городе Дейтона-Бич в штате Флорида еще в среду, 22 апреля. По словам его брата, семья актера подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как он несколько дней не выходил на связь.

Полиция обнаружила тело без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, смерть наступила ранним утром во вторник. Причины трагедии сейчас выясняются.

Уточним, что Дьяченко был известен благодаря съемкам в таких фильмах, как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Запретная зона", "Сыны анархии" и другие.

Напомним, в Италии, из-за Covid-19 умер известный дизайнер Серджио Росси, основатель обувной марки Sergio Rossi. Ему было 84 года.

Как сообщала "Страна", британский актер и специалист по диалектам Эндрю Хатчинсон, известный под псевдонимом Эндрю Джек, скончался утром 31 марта от коронавируса. Эндрю Джек известен зрителю по роли майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн": "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".