В субботу, 26 апреля, погода будет весьма дождливой. Осадки обойдут стороной лишь восточные, южные и часть центральных регионов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

На западной Украине ожидаются дожди и дневные 14-19 градусов тепла. Ночью же похолодает до 6-9 по Цельсию.

Украинцам на севере страны стоит ожидать небольших дождей, которые будут сопровождаться 16-19 градусами выше нуля. Ночью столбик термометра покажет от 6 до 10 градуса.

А вот в центральных регионах погода будет разной: часть территорий зальет дождями, а на другой будет облачно. На улице ожидается от 17 до 21 градуса тепла. А вот ночью столбик термометра покажет 7-9 градусов тепла.

Украинцам на юге страны сегодня стоит ожидать облачности без осадков. Днем на улице будет от 17 до 20 градусов тепла. Ночью же ожидается 7-9 тепла.

На востоке страны ситуация будет аналогичной: облачность и 18-21 градус тепла. Ночью немного похолодает до 6-8 градусов тепла.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что западных, центральных и южных областях будет сильный ветер: около 15-20 м/с.

Напомним, что дожди в субботу предвещала народный синоптик Наталка Диденко.

Ранее мы писали, что осадки не затронули Украину в прошлый четверг.