Cоциальная сеть Facebook анонсировала выход приложения для общения в формате видеоконференции.

Об этом сообщает ВВС.

Так, новый продукт Messenger Rooms позволит участвовать в видеоконференции до 50 человек, каждый из которых сможет присоединиться к чату или выйти из него в любой момент. Создать видеоконференцию можно будет при помощи Messenger или Facebook. Вход будет доступен по приглашению, однако инициатор видеочата в любой момент сможет удалить участников.

Программу планировали выпустить позднее, однако из-за пандемии коронавируса потребность в ней резко возросла. Messenger Rooms будет доступен у всех пользователей соцсети, однако для этого может понадобиться несколько недель.

По информации компании, за время пандемии по всему миру около 700 миллионов пользователей начали активнее использовать видеочаты в WhatsApp и Messenger. Репортер ВВС Крис Фокс на своей странице в Twitter поделился изображением того, как будет выглядеть программа Messenger Rooms.

if you enjoy Zoom virtual backgrounds, Facebook just raised the bar with 360-degree augmented reality backgrounds for its new Messenger Rooms (👀 @houseparty) https://t.co/9N2lx5WmQF pic.twitter.com/Vph7VoKHzZ