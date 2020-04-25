Cоциальная сеть Facebook анонсировала выход приложения для общения в формате видеоконференции.

Об этом сообщает ВВС.

Так, новый продукт Messenger Rooms позволит участвовать в видеоконференции до 50 человек, каждый из которых сможет присоединиться к чату или выйти из него в любой момент. Создать видеоконференцию можно будет при помощи Messenger или Facebook. Вход будет доступен по приглашению, однако инициатор видеочата в любой момент сможет удалить участников.

Программу планировали выпустить позднее, однако из-за пандемии коронавируса потребность в ней резко возросла. Messenger Rooms будет доступен у всех пользователей соцсети, однако для этого может понадобиться несколько недель.

По информации компании, за время пандемии по всему миру около 700 миллионов пользователей начали активнее использовать видеочаты в WhatsApp и Messenger. Репортер ВВС Крис Фокс на своей странице в Twitter поделился изображением того, как будет выглядеть программа Messenger Rooms.

if you enjoy Zoom virtual backgrounds, Facebook just raised the bar with 360-degree augmented reality backgrounds for its new Messenger Rooms (👀 @houseparty) https://t.co/9N2lx5WmQF pic.twitter.com/Vph7VoKHzZ — Chris Fox (@thisisFoxx) April 24, 2020

В Facebook анонсировали программу для массовых видеоконференций. Видео: Twitter / Крис Фокс

Напомним, Facebook опубликовал пресс-релиз, согласно которому крупнейшая соцсеть запустила в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации. В Facebook выбрали для этой работы две украинские организации: VOX и StopFake.

Как сообщала "Страна", корпорация Facebook сообщила об увольнении модераторов, которые занимались проверкой жалоб пользователей, из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Это привело к тому, что "вредоносный контент" и "фейковые аккануты" начали удалять роботы.