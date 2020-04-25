Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания. Теперь порку заменят штрафами или тюремным заключением.

Об этом сообщает Reuters.



Такое решение суда связано с реформой в области прав человека, которая проводится в стране под руководством короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

До сего дня поркой в Саудовской Аравии наказывали за разные преступления: кражи, подделку документов, клевету, публичное опьянение и домогательства. Причем из-за отсутствия кодифицированной системы права отдельные судьи интерпретировали религиозные тексты и выдвигали свои собственные предложения по способам наказания.

Отмену порки и судебную реформу в целом президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад назвал важным шагом вперед в повестке дня в области прав человека в Саудовской Аравии.

Напомним, в 2018 году весь мир обсуждал жестокое убийство и расчленение журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции, совершенное членами королевской семьи.

А прошлой осенью наследный принц Мохаммед бен Салман заявил, что он ответственен за это убийство.