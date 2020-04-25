В доме престарелых в Одессе пять человек заболели коронавирусом. Есть подозрения, что вспышка произошла из-за несоблюдения сотрудниками дома престарелых санитарно-противоэпидемических норм.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на главного санитарного врач Одесской области Виталия Гончарова.

"Вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима", - заявил он.

Так, из пяти зараженных двое - постояльцы, а три человека работают на учреждение. Первый случай зафиксировали в доме престарелых "Символ заботы" на Долгой улице еще 17 апреля.

По его словам, там заболело сразу пять человек, в том числе три медработника. Первый случай произошел 17 апреля.

Напомним, почти половина умерших от коронавируса в Европе проживали в домах престарелых. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность. Чтобы защитить стариков в учреждениях опеки обслуживающий персонал живет в палатках на улице.

Как сообщала "Страна", в США в доме престарелых полиция обнаружила 17 умерших от коронавируса. В штате Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших вследствие вспышки коронавируса.