Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для попрания отдельных прав человека или подавления свободного распространения информации. Его заявление касается прежде всего авторитарных государств.

Слова генсека цитирует газета The Guardian.

По мнению Гутерриша, то, что началось как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, быстро превращается в кризис прав человека. Он расценил как непропорциональную реакцию на пандемию правительств прежде всего так стран, как Китай, Индия, Венгрия, Турция и Южная Африка.

Глава ООН посчитал разумными ограничение свободы передвижения на время пандемии, однако сказал, что эту меру необходимо комбинировать с эффективным тестированием и индивидуальным карантином для зараженных.

В ООН подтвердили, что под предлогом борьбы с фейковыми новостями о коронавирусе во многих странах репрессируют журналистов, врачей и представителей оппозиции.

"Усилия по борьбе с недостоверной информацией и дезинформацией могут вылиться в осознанную или неосознанную цензуру, что подрывает доверие", - говорится в специальном докладе ООН.

Вместо цензуры и репрессивных мер, по мысли Гутерриша, властям лучше проводить политику открытости и максимально доступно объяснять населению все свои действия по борьбе с коронавирусом.

Ранее "Страна" писала, что генсек ООН заступился за ВОЗ после резкой критики Дональда Трампа в адрес этой организации.

Также мы рассказывали, что в ООН предупредили о масштабном голоде, если не остановить коронавирус.