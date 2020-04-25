Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев исключил риск еще одной пандемии коронавируса. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой, передает РИА Новости.

Вирусолог заявил, что не ожидает большого числа заразившихся коронавирусом в мире в будущем, так как у 15-20 процентов населения Земли выработается иммунитет. По его словам, в странах, которые постепенно выходят из карантина, иммунитет появился у пятой части граждан.

"Поэтому, когда пугают, что у нас опять будет такой высокий подъем заболеваемости, мне кажется, этого не надо бояться, все-таки такого, что было, сейчас не случится", - подытожил он.

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом.

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