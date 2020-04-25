В Молдове зафиксировали новую вспышку заболеваемости коронавирусом. За последние сутки найдено почти 200 новых зараженных.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в ходе онлайн-трансляции в Facebook.

По ее словам, в стране сейчас известно о 3 110 зараженных, 755 человек вылечились от коронавируса, в 84 умерли. За последние сутки медики провели 857 тестов на COVID-19, 184 из которых оказались положительными. Продолжает бороться с вирусом 2 271 пациент.

"Как мы и говорили, мы увеличиваем количество проводимых тестов. И будем проводить их там, где возникают очаги заражения. В результате есть множество случаев в двух районах на юге Молдовы - Вулканештском и Кагульском. Работа винзавода приостановлена, проводится тестирования всех, кто был в контакте с зараженными. Также, зарегистрировано сразу 12 случаев в одной из больниц Кишинева. Там также будет продолжаться тестирование", - заявила Думбрэвяну.

По ее словам, заболеваемость выросла после того, как один из сотрудников винзавода отпраздновал день рождения, пригласив множество гостей. Больше всего случаев заражения остается в столице страны, Кишиневе - известно о 59 случаях, в Приднестровском районе сообщается о семи случаях.

Думбрэвяну не уточнила, учитывается ли в ее подсчете количество больных в Тирасполе. Так, оперативный штаб города накануне сообщил о 357 больных коронавирусом. 26 из них уже выписаны, а 16 умерли.

В Молдове количество заболевших COVID-19 перевалило за 3 тысячи. Видео: Facebook / Privesc.Eu Moldova

Режим чрезвычайного положения в Молдове объявили 17 марта по 15 мая с возможностью продления.

Напомним, Молдова со следующей недели начнет поэтапное снятие ограничений из-за коронавирусной болезни Сovid-19, от которой скончались 72 человека. В понедельник, 27 апреля, власти планируют возобновить регистрацию автомобилей, браков и выдачу свидетельств о рождении.

Как сообщала "Страна", в Молдове за последние сутки два человека скончались с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции Covid-19, в стране выявили 66 новых случаев заражения.