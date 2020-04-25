Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве епископ Иона (Черепанов), о заражении коронавирусом которого стало известно 9 апреля, выписан из Александровской больницы.

Об этом он сам сообщил в небольшом видеопослании, опубликованном в Facebook.

"Милостью Божией я в Ионинском монастыре, выписан из Александровской больницы с отрицательным тестом на коронавирус. Во вторник буду делать второй, подтверждающий тест на коронавирус. Если все будет хорошо, меня после вторника можно считать исцелившимся", - сказал епископ.

Видео: Facebook/ arh.iona

Также он в отдельном посте поблагодарил весь коллектив 2-го инфекционного отделения Александровской больницы.

"Я не видел их лиц, но я видел их глаза. Заботливые, серьёзные, доброжелательные и подбадривающие. Видел и понимал: всё будет хорошо", - написал Иона.

Он добавил, что ни у кого из медиков не видел за две недели лечения ни тени небрежности или равнодушия. Всех врачей он назвал героями.

Как писала "Страна", в некоторых монастырях зафиксированы вспышки коронавируса. Так, в Киеве 22 апреля коронавирус обнаружили у монахов Киево-Печерской лавры и Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

В СМИ писали о случаях заражения в Почаевской Свято-Успенской лавре, однако информация не подтвердилась. Тем не менее, монастырь закрыли на карантин.