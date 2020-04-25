Около 5-10 процентов россиян рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются антитела к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, в настоящее время повторных случаев инфицирования SARS-CoV-2 не выявлено, однако такая угроза существует.

"Надо иметь в виду, что от 5 до 10 процентов популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ. Вот они могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90-95 процентов не могут болеть, переболев один раз", - подчеркнула Попова.

Напомним, за последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

Ранее сообщалось, что в России ждут появления вакцины от коронавируса до конца текущего года.