Сотрудники Института медицинских исследований им. Файнштейна установили, что в больницах Нью-Йорка умерли 21% госпитализированных с коронавирусом. При этом из попавших на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) скончались 88% больных COVID-19.

Результаты исследования ученых опубликованы 23 апреля в издании Тhe Journal of the American Medical Association.

В статистическую выборку попали 5700 пациентов, госпитализированных в 12 больниц штата Нью-Йорк в период с 1 марта года по 4 апреля 2020 года включительно.

Показатель в 21% умерших от общего числа госпитализированных был обычным среди пациентов с дыхательной недостаточностью и до пандемии.

Из всех поступивших в 12 больниц 320 попали на аппарат ИВЛ.

Среди пациентов, которые были выписаны или умерли (2 634 человека):

14,2% получали лечение в отделении интенсивной терапии;

12,2% получали инвазивную искусственную вентиляцию легких;

3,2% получали заместительную почечную терапию.

Практически у всех скончавшихся (в том числе и на ИВЛ) были тяжелые сопутствующие заболевания. Наиболее распространенные из них:

гипертония (57%);

ожирение (41%);

сахарный диабет (34%).

Исследование также показало, что мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины. Заражаются мужчины тоже чаще: они составляли 60% заболевших.

А средний возраст инфицированных составлял 63 года.

Интересно, что в Украине женщины умирают от коронавируса в 1,5 раза чаще мужчин.

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