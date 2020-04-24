Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса. Об этом она рассказала в интервью каналу "Россия 1".

Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.

"Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность", - отметила она.

Глава службы обратила внимание на то, что в России в "одной из немногих, а может, и единственной стране в мире" у половины инфицированных не проявляются симптомы коронавируса.

По ее словам, вирус "намеревается остаться с нами надолго", поэтому в России вырабатываются правила, по которым население будет жить в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях Киевской области.

Также мы писали, что в России ждут появления вакцины от коронавируса до конца текущего года.