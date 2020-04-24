Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 24 апреля. Фото: pixabay.com

Опубликована новая ежедневная карта заболеваемости украинцев COVID-19 по областям. Всего в Украине подтверждено 7 647 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Лидерами заболеваемости коронавирусом остаются Черновицкая и Киевская область за счет заражения в столице. Всего медики провели 77 752 исследования на COVID-19 методом ПЦР.

За последние сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях. В частности: 

  • Винницкая область - 370 случаев (51 выздоровел)
  • Волынская область - 203 случая (26 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 195 случаев (11 выздоровели)
  • Донецкая область - 24 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская область - 309 случаев (4 выздоровели)
  • Закарпатская область - 260 случаев (27 выздоровели)
  • Запорожская область - 163 случая (25 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 684 случая (27 выздоровели)
  • Киев - 1 122 случая (53 выздоровели)
  • Киевская область - 505 случаев (38 выздоровели)
  • Кировоградская область - 283 случая (35 выздоровели)
  • Львовская область - 298 случаев (39 выздоровели)
  • Луганская область - 27 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская область - 103 случая
  • Одесская область - 169 случая (8 выздоровели)
  • Полтавская область - 161 случай (12 выздоровели)
  • Ровенская область - 437 случаев (39 выздоровели)
  • Сумская область - 90 случаев (34 выздоровели)
  • Тернопольская область - 532 случая (45 выздоровели)
  • Харьковская область - 118 случаев (12 выздоровели)
  • Херсонская область - 77 случаев (11 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 65 случаев (7 выздоровели)
  • Черкасская область - 234 случая (36 выздоровели)
  • Черновицкая область - 1 199 случаев (45 выздоровели)
  • Черниговская область - 19 случаев (3 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 24 апреля. Фото: Facebook / ЦОЗ

На амбулаторном лечении 5 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1 214 медработников. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 - медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 24 апреля

Напомним, опубликован новый рекорд по заболевшим. Украине предстоит жить на карантине еще минимум две с половиной недели - накануне Кабмин продлил ограничения до 11 мая

Как сообщала "Страна", опубликована карта Украины с указанным по каждому региону количеством выявленных случаев коронавируса.

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