Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 24 апреля

Опубликована новая ежедневная карта заболеваемости украинцев COVID-19 по областям. Всего в Украине подтверждено 7 647 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Лидерами заболеваемости коронавирусом остаются Черновицкая и Киевская область за счет заражения в столице. Всего медики провели 77 752 исследования на COVID-19 методом ПЦР.

За последние сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях. В частности:

Винницкая область - 370 случаев (51 выздоровел)

Волынская область - 203 случая (26 выздоровели)

Днепропетровская область - 195 случаев (11 выздоровели)

Донецкая область - 24 случая (10 выздоровели)

Житомирская область - 309 случаев (4 выздоровели)

Закарпатская область - 260 случаев (27 выздоровели)

Запорожская область - 163 случая (25 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 684 случая (27 выздоровели)

Киев - 1 122 случая (53 выздоровели)

Киевская область - 505 случаев (38 выздоровели)

Кировоградская область - 283 случая (35 выздоровели)

Львовская область - 298 случаев (39 выздоровели)

Луганская область - 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская область - 103 случая

Одесская область - 169 случая (8 выздоровели)

Полтавская область - 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская область - 437 случаев (39 выздоровели)

Сумская область - 90 случаев (34 выздоровели)

Тернопольская область - 532 случая (45 выздоровели)

Харьковская область - 118 случаев (12 выздоровели)

Херсонская область - 77 случаев (11 выздоровели)

Хмельницкая область - 65 случаев (7 выздоровели)

Черкасская область - 234 случая (36 выздоровели)

Черновицкая область - 1 199 случаев (45 выздоровели)

Черниговская область - 19 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 5 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1 214 медработников. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 - медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 103 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков.

Напомним, опубликован новый рекорд по заболевшим. Украине предстоит жить на карантине еще минимум две с половиной недели - накануне Кабмин продлил ограничения до 11 мая

Как сообщала "Страна", опубликована карта Украины с указанным по каждому региону количеством выявленных случаев коронавируса.