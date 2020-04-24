Шведская школьница Грета Тунберг, звезда Голливуда Хоакин Феникс и другие "эко-светила" воспользовались отмечавшимся накануне Днем Земли и выразили свою радость по поводу глобального экономического кризиса, реализовавшего их мечту: снизить выбросы углерода в атмосферу, которые, как они убеждены, чреваты климатическим апокалипсисом.

Об этом пишет в четверг, 23 апреля, газета The New York Post.

Грета, впрочем, призывает единомышленников-алармистов не расслабляться и не впадать в излишний оптимизм по поводу паузы: климатический кризис, по ее словам, приближается, хотя темпы временно замедлились.

"Ни "Гринпис", ни Грета Тунберг, ни кто либо еще не добились такого успеха успеха в деле оздоровления планеты за столь короткое время" – прокомментировал эти события испанский ученый Мартин Лопес Корредойра в блоге Science 2.0.

Ранее американский журнал Time назвал Тунберг "Человеком года – 2019". Она также фигурирует в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC, дважды номинировалась на Нобелевскую премию мира, а летом текущего года правозащитная организация Amnesty International вручила ей свою высшую награду: "Посол совести".

В августе шведская школьница пересекла Атлантику на яхте с нулевым уровнем выбросов – чтобы принять участие в климатическом саммите ООН, который проходил осенью в Нью-Йорке. На яхте, где девочка провела две недели, не было ни кухни, ни отопления, ни холодильника, ни ванной комнаты. Электричество она получала посредством солнечных батарей и ветряных турбин.

Грета отказалась летать самолетами – из-за парниковых газов, выделяемых при полете, и в знак протеста против ущерба, наносимого окружающей среде.

С 2018 года Тунберг проводит так называемые "школьные забастовки во имя климата": каждую пятницу (если находится в Швеции) она стоит у здания парламента, требуя защищать природу. В Америке Грета приняла участие в двух глобальных климатических забастовках, а также в двух саммитах.

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо встретился с защитницей природы Гретой Тунберг, которую пресса окрестила "иконой климата", и был весьма впечатлен беседой с ней.

Знаменитый актер обнародовал совместное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм" за подписью: "Послание Греты – это тревожный сигнал для мировых лидеров: время бездействия прошло".

Ди Каприо также написал, что восхищен работой, которую проделала девушка, отметив, что благодаря ей он "с оптимизмом смотрит в будущее".

Менее чем за сутки этот снимок собрал более четырех миллионов "лайков".

"В истории человечества случалось, что в переломный момент звучали очень важные и нужные голоса. Грета Тунберг стала лидером нашего времени. История будет судить нас за то, что мы делаем сегодня, и мы обязаны обеспечить будущим поколениям пригодную для жизни планету – что мы сегодня принимаем как должное", – приводит пресса слова культового американского актера.