Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника оценили влияние пожаров на животный мир. Оно еще требует дополнительных полевых исследований, но первые выводы уже можно сделать.

Оценка представлена на Facebook-странице заповедника.

Как утверждают ученые, риски для следующих позвоночных видов таковы:

миногообразные - риски отсутствуют;

рыбы - отсутствуют;

земноводные - низкие (большинство животных еще были не активны и прятались);

пресмыкающиеся - низкие (большинство животных еще были не активны);

птицы - минимальные по причине отсутствия молодняка и кладок, к тому же птицы благодаря способности летать легко избегают гибели от огня; гнезда раннегнездовых видов (ворона, орлана-белохвоста) расположены высоко на деревьях и от огня не должны пострадать;

млекопитающие - минимальные по причине отсутствия молодняка.

Уничтожение огнем сухой растительности и кратковременное отсутствие пищи для травоядных не должны стать причиной их гибели.

Млекопитающие могут спрятаться от огня в норах или убежать.

Негативные последствия могут касаться рукокрылых, которые, вероятно, погибли в отселенных деревнях, где устроились на зимовку.

Возможна также гибель части местной популяции ежей и сонь, которые в это время могли находиться не в зимних норах, а в наземных, доступных для воздействия огня.

У серого зайца в местах пожаров первый выводок, очевидно, уничтожен огнем.

Для копытных и других травоядных на кратковременный период будет крайне ограничена или даже отсутствовать необходимая кормовая база. Однако, по мнению ученых, травоядные в ходе эволюции приспособились к подобным обстоятельствам и могут на короткое время перебираться на территории, не тронутые огнем. Например, стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС. По прогнозам специалистов, через месяц они вернутся к своим обычным пастбищам.

Как писала "Страна", к вечеру 24 апреля пожары под Чернобылем все еще не потушили.

Мы также публиковали фото последствий страшных пожаров, превративших зону отчуждения в пустыню.