Испанские пляжи могут открыться к середине июня: власти ряда европейских курортов не согласны с тем, что индустрия туризма не вернется к нормальному состоянию до конца 2020 года, о чем заявила ранее Иоланда Диа – министр труда в правительства Испании.

Об этом сообщает в четверг, 23 апреля, британское издание The Sun.

Испанские курорты на материке, а также на Канарских и Балеарских островах были глубоко обеспокоены мрачным прогнозом министра и "готовы дать отпор" – даже если их клиентами будут лишь местные жители.

Одной из основных задач руководства этих курортов станет обеспечение дистанции между людьми на пляжах, что предполагается сделать с помощью различных барьеров, веревок, ограждений, а также разметки.

Власти Андалусии осознают "монументальность задачи", но полны решимости справиться с ней к новому курортному сезону, когда бы он ни начался.

"Мы работаем, надеясь, что пляжи откроются 15 июня, и мы будем местом "Covid Free" – заявил в интервью журналистам Даниэль Барберо, советник по пляжам в Андалусии.

Ранее сообщалось, что в Таиланде опустевшие пляжи вместо туристов заняли редкие кожистые черепахи.

Также мы писали, что Турция откроет пляжный сезон в мае. Министр туризма полагает, что пандемия к этому моменту успокоится.