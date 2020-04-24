Правительство разработало план поэтапного выхода страны из общенационального карантина. Он рассчитан на пять шагов. Последний будет сделан, когда случаи заражения коронавирусом практически сойдут на нет.

Инфографику с планом появился в пятницу вечером в телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно инфографике, когда в Украине будут регистрироваться лишь единичные случаи инфицирования и они будут связаны исключительно с ввозом заболевания Covid-19, правительство отменит все оставшиеся ограничения. После этого из карантинных мер будут действовать только установленные местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

Ранее "Страна" описывала, что разрешат открыть на других этапах выхода из карантина: на первом, втором и так далее.

Мы также рассказывали о планах властей проверить украинцев на иммунитет к коронавирусу с помощью тестов.