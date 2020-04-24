Кабмин определил, когда в Украине снимут все ограничения после карантина
Правительство разработало план поэтапного выхода страны из общенационального карантина. Он рассчитан на пять шагов. Последний будет сделан, когда случаи заражения коронавирусом практически сойдут на нет.
Инфографику с планом появился в пятницу вечером в телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Согласно инфографике, когда в Украине будут регистрироваться лишь единичные случаи инфицирования и они будут связаны исключительно с ввозом заболевания Covid-19, правительство отменит все оставшиеся ограничения. После этого из карантинных мер будут действовать только установленные местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.
Ранее "Страна" описывала, что разрешат открыть на других этапах выхода из карантина: на первом, втором и так далее.
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