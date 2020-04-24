Минздрав опубликовал инструкцию о том, как уберечься от потенциально опасных клещей и какие части тела нужно проверять в первую очередь после прогулки на природе.

Об этом сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Иксодовые клещи могут переносить возбудителей опасных заболеваний человека и животных, в частности, клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото. Возбудители попадают в наш организм во время присасывания клеща", - указано в предупреждении.

- Если вы собрались на прогулку по лесистой местности, парку или даже скверу, стоит отдавать предпочтение светлой закрытой одежде с длинными рукавами. Штаны лучше заправить в носки.

- Для более надежной защиты лучше использовать репеллент - специальное средство, которое отпугивает клещей. Чаще всего они продаются в виде мазей или аэрозолей. Важно проверить продолжительность действия репеллента и возобновлять слой защиты по истечению этого срока. Просроченные средства не могут защитить от вредителей.

- На прогулке в лесистой местности безопаснее не сходить с дорожек и тропинок, особенно опасна высокая трава около обочины - чаще всего клещи живут в подобной растительности на высоте от 20 до 60 см.

- Если клещ уже зацепился за одежду, он не сдвинется с места, пока вы находитесь в движении. При первой же остановке паразит попытается подняться вверх и найти удобное место, чтобы присосаться. Процесс выжидания удобного момента может длиться до нескольких часов или даже дней.

- На прогулке следует осматривать себя и родных каждые два часа , так как почувствовать укус клеща практически невозможно из-за анестетического вещества, который паразит выделяет при укусе. Поверхностного осмотра недостаточно, так как весной активны нимфы - молодые клещи очень маленького размера.

- Сразу после прогулки рекомендуется осмотреть себя и своих близких. Лучше всего это делать в белой ванне с хорошим освещением. Вытряхнуть одежду также недостаточно - безопаснее всего будет тщательно почистить и постирать вещи.

При проверке тела в Минздраве советуют обратить особое внимание на такие участки тела:

линия носков;

подколенная впадина;

паховая область, верхняя линия трусов;

нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера;

воротник рубашки;

линия волосяного покрова на голове, уши;

волосы и кожа головы - их нужно тщательно прощупать руками и вытрусить.

"От тщательности осмотра зависит ваше здоровье. Такой простой обзор должен стать привычкой", - отмечают представители ведомства.

В случае, если клещ был обнаружен после укуса, в МОЗ рекомендуют не бояться наводить панику и сразу обратиться к врачу - ведь неизвестно, возбудителей каких болезней переносит конкретный паразит.

- Если же поблизости нет травмпункта и медиков, следует самостоятельно удалить клеща при помощи специального устройства, которое продается в каждой ветеринарной аптеке. Если в доступности нет подобного инструмента, подойдет петля из нитки, пинцет, марлевая салфетка или даже пальцы.

- Далее нужно крепко вцепиться в пузо клеща, расшатать его, медленно извлекая голову из кожи, а затем крутить тело паразита в любую сторону, пока голова не вылезет. ни в коем случае нельзя извлекать паразита резким рывком, так как его голова, вероятнее всего, останется под кожей и принесет еще больше проблем. В подобном случае нужно немедленно извлечь голову клеща иголкой. Затем место укуса обработать антисептиком, а руки вымыть с мылом.

- Не все клещи опасны для человека, однако некоторые из них могут переносить до 150 возбудителей болезней. Потому после извлечения клеща нужно как можно скорее отправиться на прием к врачу, а паразита, заранее помещенного в закрытую посуду или пробирку с крышкой, передать в лабораторию.

- Кроме того, в течение следующих двух недель нужно отслеживать собственное состояние, измерять температуру. Если на коже появляются красные пятна, сыпь или другие аномалии, сразу же стоит сообщить об этом лечащему врачу.

По информации Минзрава, ежегодно около 20 тысяч человек обращается за врачебной помощью после укусов клещей, потому зазорного в этом ничего нет. Это также свидетельствует о том, насколько опасны могут быть маленькие паразиты.

Напомним, в Украине очень рано проснулись кровососущие членистоногие - клещи. Кроме того, в последнее время они необычайно расплодились.

как сообщала "Страна", у 33-летнего жителя Благовещенского района Кировоградщины, который после купания и рыбалки в пруду попал в инфекционное отделение больницы с подозрением на лептоспироз, подтвердился диагноз.