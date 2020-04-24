В связи с увольнением председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова всплыла интересная деталь.

Их отправили в отставку по ст.87-1 Закона о госслужбе.

Это значит, что они могут получить зарплату за 6 месяцев.

Так, пункты 2 и 3 указанной статьи, которая называется "Дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения" гласят следующее.

2. Государственные служащие, зачисленные за штат в соответствии с частью первой настоящей статьи, продолжают находиться на государственной службе в соответствии с этим Законом, выполняя обязанности государственного служащего в пределах, определенных руководителем соответствующего государственного органа. Предельный срок такого пребывания составляет шесть месяцев со дня увольнения с должности в соответствии с частью первой настоящей статьи.

3. Условия оплаты труда государственных служащих, указанных в части второй настоящей статьи, определяются Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, по этой же статье уволенным должны предложить должность без конкурса в центральных органах власти. В тексте документа об этом написано в пункте 4.

4. В течение срока, определенного частью второй настоящей статьи, по предложению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы, согласованной с соответствующим субъектом назначения, государственный служащий с его согласия может быть переведен на любую вакантную должность государственной службы не ниже категории "Б" в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, без проведения конкурса.

В статье есть еще и такие пункты.

5. Если в течение срока, определенного частью второй настоящей статьи, государственному служащему не предложено перевода в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, такой государственный служащий освобождается от государственной службы руководителем государственного органа, по штату которого он находится, с выплатой выходного пособия в размере шести должностных окладов по последней должности.

6. Если в течение срока, определенного частью второй настоящей статьи, государственный служащий трижды отказался от перевода на другую должность в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, такой государственный служащий освобождается от государственной службы руководителем государственного органа, по штату которого он находится, без выплаты выходного пособия.

Как писала "Страна", Нефедов в марте увеличил себе зарплату в 6,5 раз.

Мы также рассказывали об обысках у Верланова, проводимых СБУ в связи с делом о теневых схемах.