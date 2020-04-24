В Донецкой области зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом. Теперь в регионе 27 больных COVID-19.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Три новых случая COVID-19 в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте. В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины. Они - из круга контактов пациентов с ранее подтвержденым COVID- 19. Путь заражения третьего лица - 55-летнего жителя Бахмута – устанавливается",- заявил он.

По словам Кириленко, пациенты из Мариуполя находятся в стабильном состоянии. В свою очередь, состояние здоровья мужчины из Бахмута находится средней степени тяжести.

Всего на контролируемом украинскими властями территории Донецкой области известно о 27 случаях заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Украине зафиксировано уже 7 647 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 23 апреля в стране было 7 170 заболевших человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 477 человек.

Как сообщала "Страна", в Славянске и Мариуполе Донецкой области лабораторно подтверждены еще два новых случая заболевания коронавирусом.